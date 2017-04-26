Автомобили с технической неисправностью не будут регистрировать

2017-04-26 12:54 | www.oxu.az | 2

Автомобили с технической неисправностью отныне не смогут пройти госрегистрацию в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев.

К. Алиев заявил, что согласно законодательству, до сих пор автомобили с технической неисправностью могли пройти госрегистрацию.

Отметим, что согласно изменениям в закон «О дорожном движении», для государственной регистрации и постоянного учета транспортных средств, они пройдут техосмотр после осмотра с целью проверки двигателя, номера шасси, кузова и сопоставления цвета.

A.M.

