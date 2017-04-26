В Баку заскучавший турист решил «подшутить» – ФОТО

2017-04-26 12:57 | www.oxu.az | 2

Мы часто видели такие случаи в Сети, но с нами такого еще не случалось.

Если вы спросите любого, кто часто путешествует по работе, нравится ли им это, они вам скажут, что иногда такие командировки могут быть до боли скучными. Вы прилетаете, размещаетесь в отеле, кушаете и пьете каждый день, спите один и видите лица, которые совсем не хочется видеть - ведь это не отдых, а работа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sun.day.az, один из таких путешественников остановился в одном из отелей Баку и нашел креативное решение проблемы со скукой.

Он начал сооружать странные и веселые сооружения из подушек, одеял и простыней, чем заставил горничную улыбнуться. Она начала в ответ оставлять записку на каждое его «произведение». Игра между постояльцем и горничной продолжалась долго, пока, в конце концов, мужчина не закончил это веселье приятным сюрпризом для нее.

С.С.

