Азербайджан участвует в VI Конференции по международной безопасности в Москве

2017-04-26 14:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым участвует в VI Конференции по международной безопасности, проходящей 26-27 апреля в Москве, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, распространенном в среду.

На международной конференции, организованной министерством обороны России с участием представителей из 78 стран, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний состоится обмен мнениями по вопросам противостояния международному терроризму, борьбы с радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематики ПРО, обеспечения безопасности в Центральной Азии, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обсуждена роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

(Текст: Кямаля Сеидова)