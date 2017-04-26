Директор Национальной арены гимнастики о новшествах на предстоящем Кубке мира (ФОТО)

2017-04-26 14:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На предстоящем Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в Национальной арене гимнастики будут применены определенные новшества, сказал в интервью Trend в среду директор арены Максуд Фарзуллаев.

"Арена, как всегда, полностью готова к соревнованиям. Мы ко всем стартам готовимся, как к первым, то есть ответственность всегда повышенная. С нетерпением ждем этого очередного Кубка мира. Ближайший месяц очень загружен соревнованиями - Кубок мира сейчас, Игры исламской солидарности, а затем, первого июня будет местный турнир для детей. Ожидается очень много зрителей, участников. Мы рады, что работа у нас не стоит на месте. Ждем зрителей и приглашаем их посетить предстоящие соревнования", - сказал Фарзуллаев.

Он также рассказал о новшествах, которые будут применены на предстоящем Кубке мира.

"К Кубку мира мы решили добавить в зале два новых экрана-тикера. На втором ярусе будут установлены тикеры (бегущая строка, которая широко используется в различных видах спорта), на которые во время соревнований и перерывов будут выводиться различные рекламные и спонсорские тексты, информация о выступающих гимнастках. Такие планы были уже давно, но только сейчас удалось воплотить это в жизнь. Эти тикеры будут видны со всех точек зала, и будут использоваться и на Играх исламской солидарности. На большом экране мы будем показывать повторы интересных моментов, виды арены, зрителей, ролики, подготовленные Федерацией. А тикеры из-за своих параметров будут отображать только текстовую информацию", - сказал Фарзуллаев.

Он подчеркнул, что в гимнастическом мире бакинская арена очень популярна.

"Есть страны, представители которых очень любят приезжать сюда на соревнования заранее, чтобы провести здесь больше времени и ощутить атмосферу арены, например, Израиль и Австралия. На сборы тоже часто приезжают иностранные гимнасты, тренируются, получают уроки наших тренеров. Нам это очень приятно", - сказал Фарзуллаев.

Директор арены отметил, что подготовка к Играм исламской солидарности начнется сразу по завершении Кубка мира.

"30 апреля завершается Кубок мира, и уже с первого мая мы начнем общую подготовку арены к Играм исламской солидарности. Формат останется тем же, мы установим оборудование для художественной и спортивной гимнастики. Поменяется только внешний вид, оргкомитет поставит баннеры с названиями спонсоров, свои логотипы. Мы тесно работаем с оргкомитетом Игр исламской солидарности, помогаем в любых вопросах. Его персонал уже работает в арене", - сказал Фарзуллаев.

Фарзуллаев добавил, что, по его данным, билеты на соревнования в рамках Игр исламской солидарности продаются очень хорошо, в том числе онлайн.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля.

Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. В соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Азербайджан на этих соревнованиях будут представлять серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, молодая гимнастка Зохра Агамирова, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира. В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также в соревнованиях примут участие Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, Николь Зеликман (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы. Команды в групповых упражнениях: Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Максим Цурков)