Строительство ветровой электростанции Petkim завершится в июне

2017-04-26 15:23 | www.apa.az | 2

Строительство ветровой электростанции на полуострове Петким (Измир, Турция) завершится в июне этого года.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал заместитель гендиректора Petkim Holding Билал Гулиев. По его словам, на станции уже завершено строительство 14 из 17 турбин: «Производственная мощность каждой турбины составляет 3 МВт электроэнергии. На сегодняшний день мы способны продать 42 МВт. После завершения строительства 3-х турбин, начнутся продажи электроэнергии в объеме 51 МВт».

Б.Гулиев также отметил, что все разрешения на продажу получены.