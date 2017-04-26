Оксана Байрак: Азербайджан для меня – настоящая прививка радости!

2017-04-26 13:00 | www.oxu.az | 1

Канал «ТВ Центр» недавно запустил проект «Откровенно» украинского кинорежиссёра, актрисы и телеведущей Оксаны Байрак.

Как передает Oxu.Az, в откровенной беседе с ведущей «Откровенно» корреспондент Москва-Баку попыталась найти причину популярности ток-шоу, выяснить какие вопросы всегда будут в топе, для чего Оксана в начале 90-х годов приезжала в Баку и почему она почувствовала себя там морской царицей.

- Оксана, что у вас за история, связанная со съемками фильма в Баку?

- В начале 90-х годов я училась на втором курсе театрального института. Напомню, это было непростое для всех время. Александр Копейкин, мой супруг и очень талантливый оператор, закончил вуз. И, будучи оператором, что называется, «от Бога», ушел буквально «в никуда». На студии Довженко наблюдался перебор со специалистами его профиля. Саша пошел работать в кружок, учить операторскому мастерству детей. Я лихорадочно думала, как ему помочь. Воодушевившись мыслью о том, что нам просто необходимо снять фильм, я пошла уговаривать банкиров выделить на съемки некую сумму. Один банк я все-таки убедила…

Незадолго до этого мне в руки попался сборник Валентина Азерникова, в котором я прочитала сценарий «Круиз». Забавная история супругов, решивших развестись. На прощание герои отправляются в зарубежный круиз. Море, музыка, романтика. Постепенно уснувшая любовь неожиданно оживает… Эта история и легла в основу моего первого фильма, который мы назвали «Круиз, или разводное путешествие».

А уехали снимать нашу полнометражку… в Азербайджан. Бюджет не позволял замахнуться на реальную Турцию. Мы полетели в Баку. На местной киностудии заказали плакаты, сшили костюмы. Нам выделили какой-то магазин, где мы, изображая Турцию, развесили на манекенах одежду. Получилось очень достоверно. Настолько, что наш «магазин» решили взять штурмом и весь реквизит купить. Напоминаю, это был 1991 год, люди подумали – что-то продают некий дефицит. И устроили столпотворение. Мы снимали комедию и сами же оказались в анекдотичной ситуации. Наяву. Накал покупательских страстей был таким сильным, что пришлось даже вызвать милиционера (Смеется).

- Какие воспоминания сохранились об Азербайджане?

- Для меня, родившейся в Крыму, море – это родная стихия! Не могу забыть то ощущение, которое дает близость моря и бриза. Все это я ощутила и в Баку. Захотелось там жить и стать владычицей морскою (Улыбается).

А еще меня потрясли люди, абсолютные оптимисты. Помню, смех звучал повсюду. Бакинцы никогда не скупились на добрые шутки и теплые слова. Хочется шутить и смеяться в ответ. Азербайджан – настоящая прививка радости!

A.С.

