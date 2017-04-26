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В Баку из-за изменений в движении штрафуют водителей – ВИДЕО

2017-04-26 13:10 | www.oxu.az | 1

ОАО «Азеравтойол» продолжает работы по нанесению разметки на дорогах Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, подобные работы были проведены вчера на пересечении улиц Самеда Вургуна, Мухаммеда Физули и Шамиля Азизбейли в Насиминском районе (позади дворца Гейдара Алиева) будут проводиться работы по нанесению разметки.

Аналогичные работы провели на улицах Шамиля Азизбейли, Мухаммеда Физули, Бюльбюля и Самеда Вургуна в Насиминском районе. Работы продлятся до утра.
После нанесения разметки на дороге от «Бешмертебе» к Дворцу Гейдара Алиева, проехав парк, необходимо повернуть налево. Но так как большинство водителей не осведомлены об изменениях, то едут прямо, получая штрафы.

Водителей просят быть внимательными на данном участке.

А.М.

 

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