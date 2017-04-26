Блестящая победа азербайджанских IT-шников в Киеве: приз -$20 000 (ФОТО)

2017-04-26 14:36 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские студенты стали победителями Международного IT-чемпионата Golden Byte, который состоялся в Киеве (Украина), сообщил Trend Life куратор чемпионата Golden Byte 2017 в Азербайджане Юсиф Ганбаров.

Финал Golden Byte 2017 собрал инновационные проекты из 10 стран мира: свыше 300 сильнейших участников боролись за общий призовой фонд - 20 000 долларов США.

Студенты из Азербайджана, которые впервые принимали участие в Golden Byte и представляли страну в шести номинациях, вернулись домой в Баку с двумя золотыми и с двумя бронзовыми медалями. Молодые IT-шники были отмечены ценными призами.

Команда E-Tap (Эльвин Джуваров, Орхан Гадиров) - первое место в номинации WEB Design

Вагиф Рустамов – первое место в номинации Character design

Команда Java Set (Жусупов Эсет, Ниджат Джавадов) – третье место в номинации Startup Challenge

Команда Savefy (Турал Салимли, Мамед Керимли, Фехмин Закирли) – третье место в номинации Internet of Things.

"Студенты представили свои проекты в 10 различных номинациях, объединенных темой чемпионата «Invent. Create. Change». В этом году для участия в чемпионате свои проекты подали более 10 000 человек. Среди проектов-призеров - немало начинаний социальной направленности, способствующих изменению жизни людей с ограниченными возможностями, предоставляющих им доступ ко всем возможностям современных технологий. Так призовые места заняли стартапы, которые помогают учиться слепым детям, проект, который поможет слепым людям передвигаться по городу, и легко, с помощью мобильного телефона, находить любые учреждения", - сказал Юсиф Ганбаров.

Некоторые финалисты получили предложения работы и стажировок в международных компаниях. Проекты оценивали представители крупнейших IT-компаний Украины и мира, среди которых Евгений Шваров (компания Intersystems), Евгений Кудрявченко (директор веб-студии Vintage), Алексей Мась (Киевстар), Светлана Бовкун (соучредитель Kyiv Maker Faire) представители студии «Квартал 95», Анна Ткаченко (директор Диджитал направлении и директор по стратегии и развитию 1 + 1 медиа), Дмитрий Литвиненко (арт-директор телеканала СТБ) Владислав Курмаз (ведущий разработчик GlobalLogic), Папилев Алексей (эксперт по управлению мобильными приложениями Lifecell) и другие.

Девятый год подряд STEP IT Academy организовывает международный IT-чемпионат Golden Byte.

«Мы создали Golden Byte для того, чтобы объединить талантливую молодежь вокруг благородной цели — изменять мир с помощью знаний и технологий, генерировать инновации, приносящие пользу людям. Можно с уверенностью сказать — нам это удалось! Девять лет подряд мы видим, как студенты сначала создают свои проекты для участия в конкурсе, а затем их идеи трансформируются в стартапы и реализуются в жизни. Это здорово!», - отметил Генеральный директор STEP IT Academy, идейный вдохновитель и организатор Golden Byte Дмитрий Корчевский.

Конкурс Golden Byte состоялся при поддержке министерств образования Украины и Азербайджана, а также Киевской городской госадминистрации.

(Автор: Вугар Иманов)