Зидан может покинуть «Реал»

2017-04-26 13:20 | www.oxu.az | 2

Наставник сборной Германии Йоахим Лев может поменять Зинедина Зидана на посту основного тренера «Реала» летом 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bun.com.ua, увольнение знаменитого француза может случится, если «Королевский клуб» останется в текущем сезоне без трофеев.

В прошлом сезоне «Реал» под управлением Зидана одержал победу Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а к началу зимы - клубный чемпионат мира. Невзирая на действующий договор специалиста с Бундестим до 2020-ого, мадридцы готовы платить компенсацию за его преждевременное расторжение.

Прошлый лучший футболист мира Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал» по ходу предшествующего сезона. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Антонио Конте из «Челси» и Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма». В частности, перед французским специалистом ставятся цели выиграть Лигу чемпионов и Примеру, либо одно из этих первенств. Руководство мадридцев задумалось о смене основного тренера после поражения команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура ла лиги.

C.C.

