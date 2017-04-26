Иран и Россия обсудят расширение сотрудничества в ядерной сфере

2017-04-26 14:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камаланди прибыл в Москву для проведения переговоров с официальными лицами российской госкорпорации «Росатом» в целях содействия двустороннему сотрудничеству в ядерной сфере.

Переговоры иранской делегации с российскими коллегами проводятся в рамках ядерного сотрудничества "Тегеран-Москва" в различных областях.



После реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который устранил препятствия на пути ядерного сотрудничества между двумя странами, Иран и Россия совместно взяли на себя различные проекты, которые будут обсуждаться во время визита.



В 2010 году была запущена первая иранская атомная станции в городе Бушер, построенная при содействии России, и кроме этого, в 2016 году с участием России в Иране началось строительство два новых энергоблоков станции Бушер.

(Автор: Эльмира Таривердиева)