Азербайджан готов к субстантивным переговорам – Эльмар Мамедъяров (Интервью)

2017-04-26 14:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова агентству Trend в преддверии встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве 28 апреля, посвященной вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

- С момента встречи в Санкт-Петербурге Армения избегает встреч и проводит деструктивную политику. Министр иностранных дел Армении демонстративно не принял участия в официальных встречах в Гамбурге и Мюнхене. В целом что вы можете сказать о текущей ситуации в переговорном процессе?

- На проведенной в Санкт-Петербурге по приглашению и инициативе президента России Владимира Путина встрече на уровне президентов состоялись основательные обсуждения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По сути эти переговоры предусматривали изменение статус-кво, который основывается на оккупации.

В начале года в рамках рабочего визита в Москву главы МИД Азербайджана состоялась встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили визит в регион в новом составе и выслушали позиции сторон.

Обсужденные на встрече в Санкт-Петербурге шаги, которые предстоит предпринять для достижения продвижения в урегулировании конфликта, и план, который должен быть осуществлен, известны всем.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и факт военной оккупации являются главным препятствием в решении конфликта. Оккупация должна быть прекращена.

Мы можем продолжить переговоры для обеспечения устойчивого мира в совершенно новой атмосфере, в условиях изменения статус-кво после устранения факта оккупации. Армения, избегая встречи, пытается не выполнять свои обязательства и сохранить статус-кво.

В то же время Армения преднамеренно продолжает политику обострения ситуации, избегая основных вопросов и заостряя внимание на технических.

- Каковы ожидания от предстоящей встречи по нагорно-карабахскому урегулированию в Москве?

- Надеемся, что встреча в Москве станет продолжением конструктивных переговоров, проведенных на уровне президентов в Санкт-Петербурге. Настало время перейти от слов к действиям. Азербайджан готов к субстантивным переговорам, о чем мы не раз заявляли.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)