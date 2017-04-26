Дворeц Гейдара Алиева запустил приложение для мобильных устройств

2017-04-26 14:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева запустил приложение для мобильных устройств, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем IOS и Android, могут загрузить программу через магазины App Store и Google play. Используя программу, пользователи могут оперативно и подробно получать информацию о различных мероприятиях и концертах, которые проводятся во Дворце Гейдара Алиева.

Главная цель – создание высокого уровня коммуникаций для гостей Бакинского шопинг-фестиваля, IV Игр исламской солидарности, Гран При Азербайджана «Формула 1», многочисленных туристов и жителей столицы.

Более подробно на официальных страницах Дворца Гейдара Алиева в Facebook, İnstagram и Youtube, а также онлайн-приобретения билетов в отделе e-bilet.

(Автор: Вугар Иманов)