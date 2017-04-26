Натиг Алиев: SOCAR может участвовать в проектах в Саудовской Аравии (версия 2)

2017-04-26 15:00 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR может участвовать в проектах в Саудовской Аравии, считает министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

В свою очередь, по его словам, саудовская Saudi Aramco может принять участие в проектах в Азербайджане.

«Мы продолжим обсуждать возможность сотрудничества между SOCAR и Saudi Aramco в проектах в Саудовской Аравии и Азербайджане, а также возможность совместной деятельности в Турции", - сказал в среду Натиг Алиев на встрече с находящимся с визитом в Баку министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Абдулазизом Д. Аль-Фалихом.

Министр энергетики отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия имеют большой потенциал, однако есть еще много вопросов, которые двум странам необходимо решить.

«По итогам встречи мы можем подготовить соглашение, куда внесем все вопросы и направления, которые хотим развивать и мы можем также подписать межправительственное соглашение между странами», - добавил Натиг Алиев.

В то же время, как сообщил министр, Азербайджан имеет большие планы по развитию производства в нефтехимической промышленности, в частности полипропилена. В этой связи министр пригласил Саудовскую Аравию принять участие в этих проектах.

Газоперерабатывающий и нефтехимический комплекс азербайджанской госкомпании SOCAR (SOCAR GPC) будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

В рамках проекта GPC планируется создание в 15 километрах от Баку газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса, мощность которого составит около 10 миллиардов кубометров газа в год (эти заводы станут крупнейшими предприятиями в мире в данном сегменте), строительство работающей на газе этиленовой установки пиролиза мощностью 610 тысяч тонн, пропиленовой установки мощностью 130 тысяч тонн и полиэтиленовой установки мощностью 600 тысяч тонн, установок Бутен-1 и Гексен-1, создание общезаводского хозяйства и энергетического центра тепла.

Стоимость проекта, по первоначальным оценкам, составляет приблизительно четыре миллиарда долларов.

Нидерландский ING Bank, Государственный банк развития Китая и российский "Газпромбанк" выступают финансовыми консультантами SOCAR GPC. Американская Vinson & Elkins является юридическим консультантом на международном уровне, а фирма PSG привлечена в качестве юридического консультанта в Азербайджане.

(Автор: Азад Гасанли)

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