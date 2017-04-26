ГТК предотвратил уклонение от выплаты в госбюджет более 895 тыс. манатов

2017-04-26 13:54 | www.oxu.az | 2

В результате запросов, направленных Главным таможенным управлением Баку в таможенные органы стран-экспортеров, были выявлены факты занижения инвойсных цен на импортируемые из этих стран товары.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета таможни.

В результате проведенных Главным таможенным управлением Баку проверок, за первые 10 дней апреля этого года разница между представленными и оригинальными инвойсами составила 1 млн. 438 тыс. 404 долларов (2 млн. 488 тыс. 440 манатов). Комитетом был обеспечен перевод в госбюджет дополнительных таможенных налогов и пошлин на сумму более 895 тыс. манатов.

A.M.