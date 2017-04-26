Президент Азербайджана принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии (ФОТО) (версия 2)

2017-04-26 15:18 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Абдулазизом Аль Фалихом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и плодотворные встречи в ходе визита с Королем Саудовской Аравии, Хранителем двух святынь Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и другими руководящими лицами. Вспомнив также встречу в этом году в Давосе с министром Халидом Абдулазизом Аль Фалихом, глава государства сказал, что его визит в страну создал хорошую возможность для более близкого знакомства с Азербайджаном. Отметив очень высокий уровень двусторонних отношений между странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что связи и впредь будут еще больше укрепляться, подчеркнул важность продолжения существующего сотрудничества. Глава государства добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних связей в различных сферах. Подчеркнув очень высокий уровень политических связей, Президент Ильхам Алиев отметил необходимость развития, используя эту возможность, сотрудничества, существующего между двумя странами в экономической сфере, роста взаимной торговли и взаимного экспорта. Отметив значимость сотрудничества в разработке энергетических ресурсов, переработке нефти и газа, нефтехимической сфере, глава государства рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном в этих сферах, подчеркнул, что именно в Азербайджане впервые в мире промышленным способом была пробурена нефтяная скважина, отметил наличие у обеих стран в этой сфере богатого опыта. Президент Ильхам Алиев отметил значимость ознакомления делегации с Сангачальским терминалом и частью реализуемых здесь проектов, которое состоится завтра, выразил надежду на то, что визит Халида Абдулазиза Аль Фалиха в Азербайджан придаст новую динамику развитию сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль Фалих передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, наследного принца Саудовской Аравии, заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Мухаммеда бин Найифа бин Абдульазиза Аль Сауда и заместителя наследного принца Саудовской Аравии, второго заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бин Салмана бин Абдульазиза Аль Сауда, выразил Президенту Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана уважение народа Саудовской Аравии.

Он отметил, что рад визиту в такую прекрасную страну, как Азербайджан.

Халид Абдулазиз Аль Фалих сказал, что связи между двумя странами и народами имеют древние и глубокие корни, подчеркнул, что культурное сотрудничество стран продолжается на протяжении веков, отметив еще большее его расширение под руководством Президента Ильхама Алиева.

Подчеркнув, что Саудовская Аравия была одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, Халид Абдулазиз Аль Фалих выразил удовлетворение тем, что отмечается 25-летие установления дипломатических связей между странами. Он добавил, что Саудовская Аравия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и за прошедшие годы страны наладили прочные связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга.

Глава государства выразил признательность за приветствия Короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, наследного принца Мухаммеда бин Найифа бин Абдулазиза Аль Сауда и заместителя наследного принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, попросил передать его приветствия Королю Саудовской Аравии, Хранителю двух святынь, наследному принцу и заместителю наследного принца.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль Фалих преподнес Президенту Ильхаму Алиеву фрагмент оформления покрывала Каабы.