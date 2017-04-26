Новруз Мамедов обвинил американского политика во лжи

2017-04-26 14:10 | www.oxu.az | 3

Заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов вновь обратился к американскому политику, распространяющему о нем ложные сведения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом Новруз Мамедов написал в своем Twitter.

«Я ждал ваших извинений неделю, но вы предпочли хранить молчание. Видимо, распространение лжи и клеветы является вашей повседневной работой. Подобные вам, по-видимому, любят формировать общественное мнение об определенном человеке, и писать что угодно для этого», - говорится в обращении к Скотту Дворкину, американскому политику, одному из директоров «Демократической коалиции против Трампа».

По мнению Новруза Мамедова, учитывая проблемы американского политика с президентом США Дональдом Трампом, Дворкин находит утешение в том, что сочиняет рассказы о людях, которых даже не видел.

Ранее Новруз Мамедов потребовал извинений от Дворкина, предложив ему в случае, если он сможет доказать, что Мамедов является владельцем двух кондоминиумов в США, взять один из них себе.

A.M.