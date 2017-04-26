Николас Кейдж экстренно госпитализирован в Болгарии

2017-04-26 14:19 | www.oxu.az | 1

53-летний Николас Кейдж, американский актер, продюсер, режиссер и человек-мем, серьезно травмирован на съемках фильма «211» (#211).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, ссылаясь на болгарское издание «Марица», лауреат «Оскара» «упал при выполнении одного из трюков в киноцентре Бояна в Софии и сломал ногу».

Сообщается, что актер был немедленно доставлен в клинику Военно-медицинской академии болгарской столицы, «где ему рекомендовали оперативное лечение». Однако представители Кейджа провели оперативный коллоквиум с личным врачом Кейджа, по итогам чего приняли решение срочно переправить самого Кейджа в США.

По информации агентства, племянник Копполы «срочно отправился в Лос-Анджелес, где и был прооперирован».

В «211», боевике про ограбление банка, Кейдж играет полицейского Чендлера. Актер прилетел в страну в середине апреля и должен был пробыть там около трех съемочных недель.

Николас Ким Коппола, сменивший фамилию, «чтобы дистанцироваться от своего знаменитого дяди», родился в 1964 году. На экранах дебютировал в 1981-м, к этому дню сыграв без малого сотню ролей, включая ленты «Сноуден», «Призрачный гонщик», «Плохой лейтенант», «Без лица», «Воздушная тюрьма», «Дикие сердцем», «Бойцовая рыбка».

A.C.

