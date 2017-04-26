Летом Азербайджан заложит фундамент третьего фармзавода - замминистра (версия 2)

2017-04-26 15:22 | www.trend.az | 1

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БАКУ /Trend/ - Летом ожидается церемония закладки фундамента совместного с компанией VPS Healthcare фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке, сказал в среду журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

Замминистра напомнил, что в феврале VPS Healthcare подписала соответствующий меморандум взаимопонимания с «Азербайджанской инвестиционной компанией».

По словам Бабаева, в продолжение этого соглашения в следующем месяце состоится встреча с представителями компании, где будут обсуждены детали совместного производства.

Этот завод станет третьим фармацевтическим заводом, строящимися в настоящее время в Азербайджане. Все заводы по производству лекарств строятся в Пираллахинском промышленном парке, который специализируются на фармацевтике. Первый фармацевтический завод Азербайджан строит совместно с российской компанией «Р-Фарм», а второй вместе с иранской компанией Tamin Pharmaceutical Investment Company.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli