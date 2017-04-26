EBRD'den Ford Otosan'a kredi desteği

2017-04-26 16:15 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

EBRD Türkiye’nin en köklü otomotiv üreticilerinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye (Ford Otosan), şirketin ticari araçlarının geliştirilmesine yönelik €150 milyon değerinde bir kredi sağlayacak.

EBRD kredisi, şirketin mevcut üretim tesislerindeki süreçleri geliştirmesinin yanı sıra hem yurtiçi hem de yurtdışında pazara sunulan ticari araç modellerine ilişkin yatırımları da desteklerini sürdürmeyi planlıyor.

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olan ve ülkenin otomotiv endüstrisinin hâlihazırda en büyük işvereni olan Ford Otosan, gençlerin istihdamı ve eğitimi konusundaki çalışmalarını da proje kapsamında güçlendirecek. Ford Otosan mesleki standartları endüstri ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek de dahil olmak üzere işgücünde önemli bir sorun haline gelen beceri uyumsuzluğunu çözmeye yönelik bir entegre teknik ve mesleki eğitim modeli geliştirmek için mesleki ve teknik eğitim konularında ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde olacak. Ford Otosan, genç işsiz nüfusun arttığı bu dönemlerde daha fazla iş ve eğitim olanağını mezunlara sunmayı amaçlıyor.

EBRD'nin Ford Otosan ile olan iş birliği 2010 yılına dayanıyor. Banka, Ford Otosan ile gerçekleştirdiği ilk işbirliğinde şirketin Yeni Transit Projesi kapsamında yeni ticari araç modellerinin geliştirilmesine finansman sağladı. Daha sonra EBRD, Ford Otosan’ın yüksek teknolojili ürünü Ecotorq kamyon motorunun geliştirilmesi ve üretimi için finansman sağlayarak, Ford Otosan'ın kamyon üretim kapasitesinin büyümesine katkıda bulundu. Bu proje aynı zamanda fırsat eşitliği çerçevesinde kadın istihdamını arttırma olanağı sağladı. Banka günümüze kadar yarısından fazlası EBRD’nin A/B kredi yapısı çerçevesinde ticari bankalardan fonlanan yaklaşık 290 milyon avroluk kredi finansmanı aracılığıyla Ford Otosan’ı destek sağladı.

Bu yatırımlar sadece Ford Otosan’ın ihracat odaklı iş modelini destekleyerek rekabet gücünü arttırmak ile kalmamış, daha büyük ölçekte Türk otomotiv endüstrisini ve ülke ekonomisini de güçlendirmiştir. EBRD güçlü ekonomilerin rekabetçi, yeşil, iyi yönetilen, kapsayıcı, esnek ve entegre olması gerektiğini düşünmektedir.

EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, "Ford Otosan ile işbirliğimizi sürdürmek ve derinleştirmekten dolayı çok memnunuz. Yeni projemiz bağlamında yenilenen bu ortaklığı Ford Otosan ile beraber şimdiye kadar elde ettiğimiz üretken sonuçlar üzerine inşa edecek ve işgücü piyasasındaki zorlukları gidermek için ve ekonomik eşitlik ve istihdam arttırmaya yönelik hedeflerimize doğru güçlü adımlarla beraber ilerleyeceğiz. Bunun yanı sıra, Ford'un mesleki eğitim uygulamalarını endüstrideki diğer oyuncularla paylaşmaya ve bu pratiği tüm sektöre yaymaya olan bağlılığını derinden tebrik ediyoruz." dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, “Ford Otosan olarak, ticari araçlar için planladığımız ve devam eden diğer yatırımlarımızın 150 milyon euro’luk kısmını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği ile gerçekleştireceğiz. Söz konusu finansman üretim kapasite kullanım oranımızı arttırmanın yanı sıra, iç piyasa ve yurtdışı pazar taleplerinin karşılanmasına katkı verecek. Yatırımlarımız, ayrıca insan kaynağı ve çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlar başta olmak üzere kaynakların etkin kullanımı, kirliliğin önlenmesi ve kontrol atına alınması gibi başlıklar altında da sürdürülüyor.” diye konuştu.

Şu anki haliyle 1997 yılında kurulan Ford Otosan, Ford ticari araçlarının Avrupa’daki en büyük üretim merkezidir (2016 yılında Avrupa’da satılan Transit model ticari araçların %81’i Ford Otosan tarafından üretilmiştir). Türkiye’nin ihracat lideri olarak ülke genelinde üç ana lokasyonda (fabrika ve Ar-Ge merkezleri ile) faaliyet gösteren Ford Otosan’ın 10,000’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

EBRD, 2009 yılında Türkiye’de yatırım yapmaya başladı ve halen İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te yer alan ofisleriyle faaliyet göstermektedir. Türkiye EBRD yatırımlarının en büyük olduğu ülke konumunda olup, sadece 2016 yılında yaklaşık olarak 1.9 milyar avroluk bir yatırım hacmine ulaşmıştır. Banka bugüne kadar farklı sektörlerde 220 farklı projeyle Türkiye’de 9 milyar avroyu aşan yatırım gerçekleştirip, yaklaşık 20 milyar avroluk finansmanın farklı kaynaklarından harekete geçirilip projelere katkı sağlamasına olanak sağlamıştır. Banka’nın bugüne kadar yapmış olduğu yatırımların %98’i özel sektöre yönelik olmuştur.