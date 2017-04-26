Исламиада: Обнародован состав сборной Азербайджана по баскетболу

2017-04-26 16:49 | www.apa.az | 2

Обнародован состав сборной Азербайджана по баскетболу 3X3.

Как сообщает apasport.az, главный тренер нашей команды Самит Нурузаде определил тех, кому предоставит шанс на Исламских играх солидарности в Баку.

На Исламиаде молодой специалист воспользуется услугами 2 местных баскетболистов и 2 легионеров. Так, Нурузаде снова пригласил в сборную «квартет», не оправдавший надежд год назад на чемпионате Европы. Он включил в заявку сборной на Игры имена Амиля Гамзаева, Заура Пашаева, Давида Барбакадзе и Маршалла Мозеса.

Отметим, что на Исламиаде сборная Азербайджана выступит в группе А. На соревнованиях, стартующих 18-го мая, наша команда померится силами с Турцией, Туркменией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Победитель баскетбольного турнира станет известен 21-го мая.