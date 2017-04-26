В этом году праздник цветов в Баку будут отмечать по-иному

2017-04-26 14:30 | www.oxu.az | 2

Праздник цветов, который празднуется в Баку каждый год 10 мая в честь дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в этом году не будет праздноваться торжественно.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, каждый год подготовка к празднику начиналась с конца апреля, устанавливались декорации, по указу мэра города Гаджибалы Абуталыбова из-за рубежа ввозились дорогостоящие цветы. Но, несмотря на то, что уже приближается май месяц, никаких подготовок в городе нет.

В Исполнительной власти города Баку Modern.az сообщили, что в этом году Праздник цветов – 10 мая – будет отмечаться в Баку в иной форме.

«10 мая во всех парках города Баку будут проведены работы по озеленению и благоустройству, а также будут высажены цветы. К мероприятиям смогут присоединиться все желающие. Было принято решение о проведении праздника в иной форме, не как в предыдущие годы», - сообщили в ИВ.

Напомним, что в 2016 году по указанию президента Ильхама Алиева Праздник цветов был проведен в другой форме, менее торжественно, так как пришелся на 40 дней со дня смерти военнослужащих, павших шехидами в ходе четырехдневной войны в Карабахе.

З.Г.

