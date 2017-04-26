Опрос: Число счастливых россиян достигло максимума за четверть века

2017-04-26 14:38 | www.oxu.az | 2

По данным опроса ВЦИОМ, число россиян, которые ощущают себя счастливыми, достигло 85%, что является максимумом за время социологических измерений с 1990 года, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% — максимальный показатель за все годы измерений», - сообщили во ВЦИОМ.

Главными причинами своего счастья российские граждане называют семью, детей и крепкое здоровье.

Отмечается, что высокий процент счастливых был зафиксирован во всех социально-демографических группах.

При этом молодые участники опроса в возрасте 18–24 лет и люди, считающие свой достаток высоким, более оптимистичны в этом вопросе (95% и 94% соответственно), чем люди преклонного возраста (82% в группе старше 60 лет) и респонденты, которые жалуются на материальное положение (63%).

Ранее сообщалось, что большинство россиян (75%) уверены в способности российских властей защитить население от терактов.

C.C.

