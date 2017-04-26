Президенты Узбекистана и Турции могут встретиться до конца года - Чавушоглу

2017-04-26 16:56 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзияев и Реджеп Тайип Эрдоган до конца текущего года планируют провести переговоры, которые придадут новый импульс двухсторонним отношениям. Об этом сообщил на брифинге в среду министр иностранных дел Турции, находящийся с официальным визитом в Ташкенте.

Чавушоглу подчеркнул, что отношения между Турцией и Узбекистаном должны основываться на добрососедстве, взаимном уважении и равенстве.

Как уже сообщалось, сегодня в Ташкенте состоялись узбекско-турецкие межмидовские консультации. По их итогам была подписана программа сотрудничества между МИД двух стран на 2017-2018 годы.

Глава МИД Турции выразил удовлетворение состоявшимися консультациями. По его словам, стороны обменялись мнениями по укреплению отношений в сфере политики, экономики, транспорта, туризма и культуры, состоялось обсуждение региональных и международных проблем.

Министр сообщил, что в рамках своего визита ожидает встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

(Автор: Демир Азизов)