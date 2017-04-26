Центробанк Турции оставил кредитную ставку без изменений

2017-04-26 17:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Турции (ЦБТ) оставил без изменения кредитную ставку овернайт, сохранив ее на уровне 8 процентов, говорится в опубликованном в среду в сообщении ЦБТ.

ЦБТ также оставил без изменения недельную ставку РЕПО на уровне 9,25 процентов, а нижний предел процентного коридора - 7,25 процентов.

Также регулятор увеличил процентную ставку Late Liquidity Window - окна ликвидности, предоставляемого «в последний момент», с 11,75 до 12,25 процентов.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade