Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

2017-04-26 16:22 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'dan buğdayın vergisiz alımını durdurma kararı alan Türkiye'yle birkaç hafta içerisinde uzlaşı sağlanabileceğini söyledi

Tkaçev, Türkiye'nin buğday ve çeşitli tarım ürünlerinin vergisiz alındığı ülkeler listesinden Rusya'yı çıkarmasına ilişkin olarak, "Ülkelerimiz arasındaki bu ekonomik krizin çözümlenmesini umuyoruz. Türkiye'yle gelenek haline gelen tarihi ilişkilerimiz var. Birbirimize bağımlıyız. Müzakereler devam ediyor. İki hafta içerisinde bir uzlaşıya varılacağını umuyorum" dedi.

'KONU YARIN GÖRÜŞÜLECEK'

Müzakerelerin devamı olarak iki ülkenin Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları arasında yarın Türkiye'de bir görüşme gerçekleşeceğini belirten Tkaçev, "İlk önce Türkler bize geldi, biz de yarın onlara gidiyoruz. Bir çözüm bulabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-RUSYA ARASI GIDA GERGİNLİĞİ

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.