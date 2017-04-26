ГЭЦ: 91 учащийся IX и XI классов не умеет читать и писать

2017-04-26 17:52 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в 12 номере издаваемого Государственным экзаменационным центром журнала Абитуриент было отмечено, что среди учеников IX и XI классов обнаружились такие, которые не только не усвоили минимум учебной программы, но и испытывают трудности в чтении и письме, а некоторые вообще не умеют ни читать, ни писать. Среди выпускников XI классов 22 таких ученика, а среди выпускников IX классов 69 человек: «Эта статистика появилась на основании протоколов руководителей экзаменов. Если учесть, что руководители экзаменов не отмечают большинство таких случаев в своих протоколах, можно предположить, что таких случаев на самом деле еще больше и ситуация плачевнее».

Каким образом они доучились до IX и даже XI класса, остается загадкой. Число учащихся XI классов не умеющих читать и писать по районам (городам) следующее: в Лянкяранском районе 4 человека, в Баку, Бардинском, Физулинском, Гядабейском, Сальянском районе – по 2 человека в каждом, в Агдамском, Джабраильском, Гейчайском, Гёйгёльском, Кюрдамирском, Лерикском, Нефтчалинском и Сабирабадском районах – по одному человеку в каждом.



Число не умеющих читать и писать учащихся IX классов по районам (городам) следующее: в Джалилабадском районе – 8 человек, Сальянском – 6, Физулинском, Лянкяранском и Газахском районах – в каждом по 3 человека, Дашкесанском, Билясуварском, Гядабейском, Гёйгёльском, Гусарском, Товузском и Уджарском районах – по 2 человека в каждом, в Гяндже, Ширване и Евлахе, Кяльбаджарском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Гахском, Гобустанском, Шекинском, Загатальском и Зардабском районах –по 1 человеку в каждом.