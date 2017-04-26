Генпрокуратура: Сообщения о возбуждении в Украине уголовного дела в отношении азербайджанских компаний расследуются

2017-04-26 17:53 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, Генеральная прокуратура совместно с Министерством иностранных дел Азербайджана расследуют подлинность аспектов, указанных в распространенных в некоторых средствах массовой информации сообщениях о возбуждении прокуратурой Украины уголовного дела в отношении азербайджанских компаний.

В связи с вышеуказанным ведутся переговоры с Генпрокуратурой Украины.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины на основании представления Службы Безопасности Украины начала следственные действия в отношении участников III Международного Экономического Форума в Ялте в аннексированном Россией Крымском регионе.

Участники форума обвиняются в нарушении правил въезда на оккупированные территории Украины.

Среди участников форума присутствовали делегации 17 крупных государственных и частных компаний Азербайджана.