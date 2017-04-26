Azer Turk Bank поддержит проведение первого в стране Форума финансов и инвестиций

2017-04-26 15:15 | www.oxu.az | 4

Одной из основных целей утвержденной президентом страны Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в Азербайджанской Республике является повышение знаний и навыков участников финансового рынка. В связи с этим, 6 мая в стране пройдет первый Форум финансов и инвестиций.

Форум проводится на добровольной основе со стороны представителей крупных холдингов и компаний, функционирующих в сфере финансов и инвестиций.

Azer Turk Bank», 75 % акций которого принадлежат правительству, постоянно активно участвует в реализации проектов по повышению социальной ответственности и выступит в роли спонсора этого значимого события, впервые проводимого в стране.

Целью участия Azer Turk Bank в этом проекте является оказание поддержки финансовому просвещению в стране.

Напомним, что на мероприятии, охватывающем такие актуальные темы, как перспективы развития финансового рынка, стратегии финансирования, налоговая политика, прозрачное ведение отчетностей и другие, в роли спикеров выступят менеджеры влиятельных компаний.