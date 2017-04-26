В Азербайджане в моду вошли дизайнерские джинсы – ВИДЕО

2017-04-26 15:25 | www.oxu.az | 2

В последние годы модельеры предлагают новые варианты привычной всем джинсовой одежды. В гардеробе каждой женщины есть джинсовые брюки, юбка или куртка. Модельеры предлагают новые версии джинсовой одежды – с нанесением рисунков или узоров.

Креативный директор известного азербайджанского бутика, занимающегося изготовлением дизайнерской джинсовой одежды, Гюлер Пашаева заявила, что в Азербайджане с каждым днем растет число людей, ищущих новые направления в моде.

«Сегодня молодежь больше хочет выделяться своими нарядами. Предлагаемые нами наряды помогут вам легче выделиться из толпы. Вы сами выбираете, какой рисунок или узор нанести на вашу джинсовую одежду. Наши художники предлагают варианты, но конечное решение остается за покупателем».

Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает сюжет на данную тему: