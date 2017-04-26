ВС Турции нанесли ответные удары по позициям террористов в Сирии

2017-04-26 17:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ВС Турции нанесли ответные артиллерийские удары по позициям террористов из организации Демократический союз (PYD) на севере Сирии, говорится в сообщении Генштаба турецких вооруженных сил.

Ранее PYD нанесла минометные удары с территории Сирии по двум военным постам в турецкой провинции Хатай.

ВС Турции сообщили, что не понесли потерь в результате минометного обстрела.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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