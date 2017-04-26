В первом квартале текущего года в Азербайджане работой были обеспечены более 26 тысяч человек - министр

2017-04-26 17:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года в Азербайджане работой были обеспечены 26,7 тысяч человек.

Как сообщили Trend в среду в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на встрече с представителями Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

На встрече Муслимов сообщил, что проект закона Азербайджана «О страховании от безработицы» представлен в Милли Меджлис (парламент). Он высоко оценил активное участие Американской торговой палаты в процессах экономического развития в Азербайджане, сказал, что придает особое значение сотрудничеству министерства с AmCham, в частности, укреплению соответствующих работ в области социального диалога в частном секторе.

Министр отметил, что в первом квартале текущего года в частном секторе было создано более 40 тысяч рабочих мест.

«В рамках выдвинутого Президентом Азербайджана принципа разделения социальной ответственности в сфере занятости, в текущем году совместно с государственными компаниями, то есть на основе представленных ими вакансий, были продолжены активные меры по обеспечению занятости. В первом квартале текущего года был продлен трудовой договор с 17,9 тысячами работников, 23,5 тысяч работников заключили новый трудовой договор с работодателем. С учетом вакансий, представленных вне этих рамок, в первом квартале 2017 года работой были обеспечены 26,7 тысяч человек. 1 226 человек были привлечены к курсам профессиональной подготовки и дополнительного образования», - сказал Муслимов.

Министр также подробно проинформировал участников встречи о реформах в сфере пенсионного обеспечения, изменениях в закон «О трудовых пенсиях», их сущности и целях, работе, проводимой в области социального партнерства, деятельности трехсторонней Комиссии по экономическим и социальным вопросам и т.д.

Затем Муслимов ответил на вопросы членов Палаты, бизнесменов по соответствующим темам. На мероприятии состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

( Текст: Талех Агавердиев)