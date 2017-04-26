Представитель ЕС: «Проведенные в Баку переговоры по новому соглашению с Азербайджаном были плодотворными»

2017-04-26 17:57 | www.apa.az | 2

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял директора Европейской службы внешнеполитических действий по вопросам Восточного партнерства, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люка Девина.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также перспективы сотрудничества. Был проведен широкий обмен мнениями о начале процесса переговоров по соглашению о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом.

Э.Мамедъяров, напомнив о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель, сказал, что проведенные в рамках визита встречи и озвученные заявления создают прочную основу для развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Л.Девин выразил удовлетворение тем, что переговоры по проекту соглашения в Баку проходят плодотворно. Он отметил, что проведение встреч и видеоконференций для скорейшего завершения переговоров продолжится. Он также подчеркнул, что между Азербайджаном и ЕС имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере транспорта и торговли.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров подчеркнул важность того, что как отражено в Глобальной стратегии Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности, затянувшиеся конфликты следует рассматривать с позиции уважения к территориальной целостности и суверенитету государств.