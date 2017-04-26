Чавушоглу: Турция пересмотрит отношения с Евросоюзом

2017-04-26 15:37 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы в отношении Турции политически мотивированным.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, М.Чавушоглу отметил, что если таким образом стараются наказать Турцию, это может дать обратный эффект.

М.Чавушоглу подчеркнул, что до сегодняшнего дня Турция тесно сотрудничала с Советом Европы, в период реформ учитывала рекомендации этой структуры:

«Между Турцией и СЕ создана Рабочая группа, мы сотрудничаем с генсеком Совета. Мы не согласны с решением ПАСЕ, которое ослабляет наше дальнейшее сотрудничество. Мы пересмотрим наши отношения с Советом Европы по некоторым вопросам. Нас вынуждают сделать это, сами мы того не желаем. К сожалению, расизм, исламофобия в странах Европы передались и европейским структурам».

М.Чавушоглу также коснулся нанесенного силами ВВС Турции несколько дней назад на севере Ирака и Сирии удара по базам террористических организаций PKK и YPG:

«Мы неоднократно информировали наших американских друзей по дипломатическим и военным каналам о том, что будем проводить операции в этой местности. Турция действует прозрачно в этом вопросе, у нас нет тайных целей. Турция больше всех придает значение территориальной целостности Ирака и Сирии. Бороться с террористическими организациями на этих территориях наше законное право, отсюда исходит угроза для Турции.

Террористы проникают в Турцию различными способами, роют туннели. Через эти туннели проходят и террористы, и проносятся тонны взрывчатки. Если есть угроза терроризма на границе, что мы должны делать? Как поступила бы другая страна в этом случае? Обязательно приняла бы меры для устранения этой угрозы. Наши ожидания от соседей - оказание поддержки Турции в этой борьбе, а не препятствование этому. Пусть никто подобно YPG не заявляет о том, что проведенная Турцией операция является незаконной. Проведенная Турцией в Сирии последняя операция законная. Мы действовали в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В дальнейшем мы также будем пользоваться этим правом».

Отметим, что два дня назад Военно-воздушные силы Турции подвергли бомбардировке базу YPG на севере Сирии и базу РКК в районе Синджар на севере Ирака. На следующий день американцы посетили базы, которые подверглись бомбардировке. Эти фотографии были распространены в медиа.

A.M.

