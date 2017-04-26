В Азербайджане завершилась судебная тяжба между двумя компаниями-гигантами

2017-04-26 15:48 | www.oxu.az | 2

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда по иску ОАО Holcim (Азербайджан) к ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Валеха Агаева было зачитано постановление суда.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба была отклонена, судебное решение первой инстанции оставлено без изменений.

Отметим, что ОАО Holcim подало в суд на ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд». Исковое заявление было отклонено Бакинским административно-экономическим судом №2.

Не согласившись с решением суда, ОАО Holcim подало апелляционную жалобу.

Напомним, что компания Holcim (Азербайджан), будучи частью ведущего мирового поставщика цемента Holcim Qrоup, является одним из передовых предприятий по производству цемента и цементного клинкера в стране.

У.А.

