Президент Азербайджана: «В этом году мы отметим добычу 2 миллиардов тонн нефти»

2017-04-26 18:02 | www.apa.az | 2

«Я неоднократно говорил, что первая нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, но его точное место не было известно. Поэтому я дал поручение найти это место. Конечно, мы знали, что это было на территории Бибиэйбат, но теперь это место уточнено, и сооружен прекрасный памятник. Считаю, что это замечательное событие и для нефтяников, и для приезжающих в нашу страну туристов».

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время ознакомления с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом на месторождении «Бибиэйбат» компании SOCAR, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан - родина нефти, отсюда начиналась нефтяная промышленность: «Сегодня, по прошествии уже около 200 лет, Азербайджан говорит свое слово в мире как нефтяная, газовая страна. Сегодня наша нефть принадлежит народу. Тогда мы были в составе царской России, и добываемые здесь природные ресурсы не сказывались на жизни нашего народа. Царили бедность, нищета. Азербайджанский народ владел большим богатством, но сам не мог пользоваться им. В советский период Азербайджан также зарекомендовал себя как нефтяная республика. Если бы во время Второй мировой войны не было труда нефтяников, то результаты войны могли быть совершенно другими. Азербайджанские нефтяники сыграли решающую роль в победе над фашизмом. В этом году мы отметим добычу 2 миллиардов тонн нефти. Представьте, если бы тогда Азербайджан был независимым государством, то сегодня он был бы одной из самых богатых стран мира».

Президент отметил, что сегодня наша нефть служит народу, укрепляет наше государство: «Вот вся эта территория полна нефтяными вышками, и первая скважина тоже была пробурена здесь. Есть фотографии, видеокадры этой территории. Это кадры недавней истории. Это была зона экологической катастрофы. Повсюду были лужи нефти, старые вышки, территория была загрязнена нефтью. Сегодня эта территория превратилась в одно из самых благоустроенных мест нашего города. То есть, поступающий от нефти доход мы направили на развитие страны, вложили в человеческий капитал, в инфраструктурные проекты, и сегодня нефть обеспечивает развитие азербайджанского народа. Это и есть независимость. Сегодня Азербайджан, который на протяжении 25 лет живет как независимое государство, крепко стоит на ногах. Нефть - наше природное богатство, большое достояние нашего народа, и, используя ее, мы развиваем нашу страну. Конечно, особой оценки здесь заслуживает и труд нефтяников. Я всегда ценил труд и мужество нефтяников. Они работают в трудных условиях, работают для развития нашей страны. Они стараются своим трудом укреплять нашу страну.

Происходящее сегодня также является историческим событием. Здесь мы наглядно демонстрируем всему миру свое историческое прошлое. Уверен, что все приезжающие в наш город гости с большим интересом, приходя сюда, будут фотографироваться перед этой вышкой».