Ильхаму Алиеву подарен фрагмент покрывала Каабы – ФОТО – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-26 15:53 | www.oxu.az | 2

В среду, 26 апреля, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Абдульазизом Д. Альфалихом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и плодотворные встречи в ходе визита с Королем Саудовской Аравии, хранителем двух святынь Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и другими руководящими лицами. Вспомнив также встречу в этом году в Давосе с министром Халидом Абдулазизом Аль Фалихом, глава государства сказал, что его визит в страну создал хорошую возможность для более близкого знакомства с Азербайджаном. Отметив очень высокий уровень двусторонних отношений между странами, И.Алиев сказал, что связи и впредь будут еще больше укрепляться, подчеркнул важность продолжения существующего сотрудничества.

Глава государства добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних связей в различных сферах. Подчеркнув очень высокий уровень политических связей, И.Алиев отметил необходимость развития, используя эту возможность, сотрудничества, существующего между двумя странами в экономической сфере, роста взаимной торговли и взаимного экспорта. Отметив значимость сотрудничества в разработке энергетических ресурсов, переработке нефти и газа, нефтехимической сфере, глава государства рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном в этих сферах, подчеркнул, что именно в Азербайджане впервые в мире промышленным способом была пробурена нефтяная скважина, отметил наличие у обеих стран в этой сфере богатого опыта. Он отметил значимость ознакомления делегации с Сангачальским терминалом и частью реализуемых здесь проектов, которое состоится завтра, выразил надежду на то, что визит Халида Абдулазиза Аль Фалиха в Азербайджан придаст новую динамику развитию сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

Халид Абдулазиз Аль Фалих отметил, что рад визиту в такую прекрасную страну, как Азербайджан. Он сказал, что связи между двумя странами и народами имеют древние и глубокие корни, подчеркнул, что культурное сотрудничество стран продолжается на протяжении веков, отметив еще большее его расширение под руководством президента Ильхама Алиева. Подчеркнув, что Саудовская Аравия была одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана, Халид Абдулазиз Аль Фалих выразил удовлетворение тем, что отмечается 25-летие установления дипломатических связей между странами. Он добавил, что Саудовская Аравия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и за прошедшие годы страны наладили прочные связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга.

Х.Аль-Фалих вручил И.Алиеву фрагмент покрывала Каабы.

12:26

В среду, 26 апреля, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Абдульазизом Д. Альфалихом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента.

A.M.