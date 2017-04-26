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Работы Бахрама Багирзаде на страницах «National Geographic Россия»

2017-04-26 16:00 | www.oxu.az | 3

В апреле известный журнал «National  Geographic Россия» проводил фотоконкурс «Город в фокусе», в котором приняли участие пять фотографий известного  издателя и блогера  Бахрама Багирзаде.  

Как передает Oxu.Az, из пяти присланных работ жюри отобрало три его фотографии: «Баку – город контрастов», «Время не ждет» и «Наследие».

Фотографии были опубликованы  на сайте   «National  Geographic Россия», и по итогам конкурса Бахрам Багирзаде занял второе место. 

Ознакомиться с фотоработами Б. Багирзаде можно по ссылке:

http://www.nat-geo.ru/photo/1035032/

C.C.

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