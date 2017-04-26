Работы Бахрама Багирзаде на страницах «National Geographic Россия»

2017-04-26 16:00 | www.oxu.az | 3

В апреле известный журнал «National Geographic Россия» проводил фотоконкурс «Город в фокусе», в котором приняли участие пять фотографий известного издателя и блогера Бахрама Багирзаде.

Как передает Oxu.Az, из пяти присланных работ жюри отобрало три его фотографии: «Баку – город контрастов», «Время не ждет» и «Наследие».

Фотографии были опубликованы на сайте «National Geographic Россия», и по итогам конкурса Бахрам Багирзаде занял второе место.

Ознакомиться с фотоработами Б. Багирзаде можно по ссылке:

http://www.nat-geo.ru/photo/1035032/

C.C.

