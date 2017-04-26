Президент Ильхам Алиев: Существуя 25 лет как независимое государство, Азербайджан сегодня крепко стоит на ногах

2017-04-26 17:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Существуя 25 лет как независимое государство, Азербайджан сегодня крепко стоит на ногах, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в беседе с нефтяниками во время ознакомления с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом, на месторождении "Бибиэйбат" компании SOCAR.

Глава государства отметил, что нам необходимо это лучше пропагандировать в мире.

«Потому что я неоднократно говорил, что первая нефть промышленным способом была добыта в Азербайджане, но его точное место было неизвестно. Поэтому я дал поручение, чтобы это место было установлено. Естественно, мы знали, что это было на территории Бибиэйбат, но теперь уточнено и это место и создан прекрасный памятник. Считаю, что это прекрасное событие и для нефтяников, и для туристов, приезжающих в нашу страну», - сказал Президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан - родина нефти, отсюда начиналась нефтяная промышленность.

«И сегодня – по прошествии уже около 200 лет - Азербайджан говорит свое слово в мире как нефтяная, страна, газовая страна. Сегодня наша нефть принадлежит народу. Тогда мы были в составе царской России, и добываемые здесь природные ресурсы не оказывали такого влияния на жизнь нашего народа. Была бедность, нищета. Азербайджанский народ был владел большим богатством, но сам не мог пользоваться этим богатством. В советский период тоже Азербайджан показал себя как нефтяная республика. Если во время Второй мировой войны не было бы труда нефтяников, то результаты войны могли быть совершенно другими. Азербайджанские нефтяники сыграли решающую роль в победе над фашизмом. В этом году мы отметим добычу двух миллиардов тонн нефти. Представьте, что если бы Азербайджан был независимым государством, то сегодня был бы одной из самых богатых стран мира», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня наша нефть служит народу, укрепляет наше государство.

«Вот на этой территории все еще много нефтяных вышек, и первая скважина тоже была пробурена здесь. Есть фотографии, видеокадры этой территории. Это кадры недавней истории. Это была зона экологической катастрофы. Везде были разливы нефти, старые вышки, территория была загрязнена нефтью. Сегодня эта территория превратилась в одно из самых благоустроенных мест нашего города. То есть, поступающий от нефти доход мы направили на развитие нашей страны, вложили в человеческий капитал, в инфраструктурные проекты, и сегодня нефть обеспечивает развитие азербайджанского народа. Это и есть независимость, и сегодня Азербайджан, существующий 25 лет как независимое государство, крепко стоит на ногах. Нефть - наше природное богатство, большое достояние нашего народа, и, используя ее, мы развиваем нашу страну. Безусловно, что особой оценки здесь заслуживает и труд нефтяников. Я всегда ценю труд нефтяников, их мужество. Они трудятся в тяжелых условиях, работают для развития нашей страны. Стараются своим трудом укреплять нашу страну», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодняшнее событие тоже историческое.

«Вот тут мы уже наглядно демонстрируем всему миру то историческое прошлое. Уверен, что все гости, приезжающие в наш город, с большим интересом приходя сюда, будут фотографироваться перед этой вот вышкой», - сказал Президент Ильхам Алиев.