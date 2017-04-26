ЕС заинтересован в содействии карабахскому урегулированию - Герберт Зальбер

2017-04-26 17:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Евросоюз заинтересован и хочет в рамках своих возможностей содействовать в решении нагорно-карабахского конфликта, поддерживая усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер на состоявшейся в среду встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщает сайт Новости Армения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )