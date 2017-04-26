В Баку школьнику зажало голову дверями автобуса

2017-04-26 16:17 | www.oxu.az | 3

В поселке Бакиханова 12-летнему школьнику зажало голову дверью маршрутного автобуса №49. В результате школьник получил серьезную травму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на virtualaz.org, инцидент произошел вчера днем вблизи здания Исполнительной власти Сабунчинского района. Водитель закрыл дверь прежде, чем ребенок успел войти в автобус.

По словам очевидцев происшествия, мальчик попытался сесть в автобус на остановке вблизи здания Исполнительной власти Сабунчинского района.

«Водитель не заметил его и закрыл дверь. В результате школьнику зажало голову дверью. Все лицо у него было в крови. Когда пассажиры стали кричать, водитель открыл дверь. После этого водитель как ни в чем ни бывало продолжил движение. Один из пассажиров автобуса вызвал «скорую помощь», и ребенка отвезли в больницу», - рассказал один из очевидцев.

В больнице сообщили, что пострадавший – 12-летний Гусейн Мамедов – ученик 6-го класса. Ему наложили швы на голову и отпустили домой. О произошедшем сообщили в управление полиции.

З.Г.

