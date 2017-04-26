В Центральной больнице нефтяников состоится акция, приуроченная ко дню рождения академика Зарифы Алиевой

2017-04-26 17:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра с 09:00 до 15:00 специалисты Офтальмологического отделения Центральной больницы нефтяников проведут акцию по бесплатному обследованию граждан, приуроченную ко дню рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, говорится в сообщении пресс-службы минздрава, распространенном в среду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)