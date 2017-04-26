Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 732,2 млн. манатов компенсации

2017-04-26 18:52 | www.apa.az | 2

Фонд страхования вкладов по состоянию на 25 апреля 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,202 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 58,208 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 25 апреля 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,288 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,771 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – более 1, 365 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 732, 236 млн. манатов компенсации.