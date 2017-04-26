Суд не обеспечил апелляционную жалобу обвиняемых в смерти журналиста Расима Алиева

2017-04-26 19:00 | www.apa.az | 2

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба лиц, обвиняемых в смерти журналиста Расима Алиева.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Гядима Бабаева было объявлено решение. Согласно решению суда апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Журналист Расим Мамедали оглу Алиев (1984 г.р.) 8 августа был избит в Сабаильском районе города Баку. 9 августа он скончался в больнице от полученных травм. По данному факту были задержаны Кянан Мадатов, Джамал Мамедов, Самир Мустафаев, Эльшан Исмаилов, Ариф Алиев и футболист Джавид Гусейнов. В ходе следствия действия футболиста Джавида Гусейнова были выделены в отдельное производство. Решением Сабаильского суда Джавид Гусейнов был приговорен к 4 годам лишения свободы. В прошлом году Бакинский апелляционный суд снизил срок до 1года 2 месяцев и Д.Гусейнов был отпущен на свободу.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям обвиняемые Кянан Мадатов и Самир Мустафаев были лишены свободы сроком на 9 лет, Джамал Мамедов – 11 лет, Ариф Алиев – 12 лет 6 месяцев, Эльшан Исмаилов – 13 лет. Они остались недовольны приговором и подав апелляционную жалобу, требовали снизить сроки наказания.