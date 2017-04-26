В Баку закроют две улицы

2017-04-26 16:34 | www.oxu.az | 3

Сегодня вечером с 22:00 в Хатаинском районе Баку, на проспекте Нобеля (от улицы Юсифа Сафарова в направлении «Аг шехер» и обратно), а также на улице Гасана Алиева в Наримановском районе (от улицы Джейхуна Гаджибейли до улицы Алияра Алиева) будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», проводимые работы завершаются утром.

«Азеравтойол» просит водителей быть внимательными на данных участках.

A.M.

