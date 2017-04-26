Азербайджан и ЕС намерены расширить сотрудничество в торговой и транспортной сферах

2017-04-26 17:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЕС и Азербайджан имеют широкие возможности для развития сотрудничества в торговой и транспортной сферах, сказал директор отдела ЕС по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии и ОБСЕ Люк Девин на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяовым, сообщает в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Представитель ЕС назвал плодотворными проведенные в Баку переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, отметив, что для их завершения в скором времени необходимо продолжать переговоры и контакты.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в отношениях между Азербайджаном и ЕС.

Глава МИД Азербайджана, говоря о нагорно-карабахском конфликте, отметил важность единой позиции стран в отношении территориальной целостности и суверенитета государств в рамках их международно признанных границ, как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и безопасности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.