Азербайджанские ковры – от прошлого до современности (ФОТО)

2017-04-26 18:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет 22-й номер журнала «Азербайджанские ковры».

Журнал «Азербайджанские ковры», начиная с 22-го номера, издается при соучредительстве Центра ковроткачества «Азер-илме» и Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

В журнале, который входит в список научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана по специальностям "искусствоведение" и "история", представлены официальная хроника, авторские статьи в сфере искусствоведения, историографии, отдельных народных промыслов, репортажи, научные статьи, интересные переводные материалы.

В журнале широко отражена деятельность Открытого акционерного общества «Азерхалча». В номере опубликованы репортаж публициста Ильхама Тумаса «Жизнь, начинающаяся с четырех ковров» - о работе Физулинского филиала, статьи об учебно-подготовительных курсах в Шамкирском районе, о сотрудничестве с журналом HALI, повестка выставки-продажи ковров DOMOTEX, а также фотографии новых ковров.

В журнале представлены статьи доктора философии по истории, профессора Видади Мурадова и писателя-публициста Малика Мамедова «Село Гараджемирли: история и ковры», академика Исмаила Гаджиева (Нахчыванское отделение НАНА) «Изучение крепостей Нахчывана как важных источников истории Азербайджана», Айшат Магомедовой (Дагестан) «Дагестанские ковры», Бахтияра Тунджая (Институт фольклора НАНА) «Рунические знаки на коврах и монетах», доктора философии по истории Сабухи Ахмедова (Национальный музей истории Азербайджана НАНА) «Средневековое азербайджанское оружие в музеях исламской культуры», Гаджи Абдуллы (диссертант Института истории имени А.А. Бакиханова НАНА) «Зангезурский регион: с древних времен до начала XX века», доктора философии Шакира Албалыева (Институт фольклора НАНА) «Мотив гюлабатын в азербайджанском фольклоре и его мифическая семантика», Гюльзаде Абдуловой (Национальный музей истории Азербайджана НАНА) «Азербайджанские женские украшения» и другие материалы на различные темы.

Главный редактор журнала – заслуженный деятель искусств, доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала по ссылке http://azerilme.az/Azerbaycan-xalcalari/2017N22/.