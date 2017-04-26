Азербайджанские компании опровергли информацию о своем участии на проведенном в Ялте экономическом форуме

2017-04-26 19:15 | www.apa.az | 2

Некоторые государственные и частные компании Азербайджана прокомментировали информацию об их участии на III Международном экономическом форуме, прошедшем в Крымском регионе в городе Ялта, и возбуждении в связи с этим в отношении них следственных действий.

В ответ на запрос АПА-Экономикс председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил, что информация об участии представителей возглавляемой им структуры на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме не соответствует действительности. «Генпрокуратура Азербайджана направила запрос в Ассоциацию банков Азербайджана. Представляющие эту ассоциацию лица не участвовали на III Международном экономическом форуме, прошедшем в Крымском регионе в городе Ялта. В связи с этим был направлен официальный ответ Ассоциации банков Азербайджана в Генпрокуратуру».

Международный банк Азербайджана также опроверг информацию об участии 20-22 апреля 2017 года представителей банка на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме. Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе банка, МБА не был представлен на этом форуме. В заявлении пресс-службы отмечается, что согласно указу президента Азербайджана, в настоящее время МБА основное внимание направил на оздоровление банка, и участие в подобных форумах не планировалось.

Глава пресс-службы Azərsun Holding Афиг Сафаров сообщил АПА-Экономикс, что представители компании не участвовали на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме. «Эта информация не соответствует действительности. Никто из представителей наших компаний не участвовал на этом форуме. В связи с тем, что мы не участвовали на форуме, украинская прокуратура не возбуждала уголовное дело в отношении нас».

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО Azərkosmos, информация об участии представителей нашей компании на данном мероприятии необоснованна. «Сегодня в некоторых СМИ распространилась информация об участии представителей Azərkosmos на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме. Заявляем, что эта информация не отражает действительность».

Пресс-секретарь SOCAR Низамеддин Гулиев сообщил АПА-Экономикс, что представители компании не участвовали на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме.

Пресс-секретарь Министерства экономики Аббас Алиев также сообщил АПА-Экономикс, что представители министерства не участвовали на проведенном в Ялте III Международном экономическом форуме.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ распространилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины на основании представления Службы Безопасности Украины начала следственные действия в отношении участников III Международного Экономического Форума в Ялте в аннексированном Россией Крымском регионе.

Среди участников форума присутствовали делегации 17 крупных государственных и частных компаний Азербайджана.