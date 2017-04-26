Президент Ассоциации: Объединение банков продолжится
2017-04-26 16:42 | www.oxu.az | 2
Процесс консолидации банков продолжится.
Как передает Oxu.Az, об этом Fins.az заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.
По его словам, после объединения «AtaBank» и «CDB Bank» консолидация на банковском рынке продолжится до конца года.
З.Нуриев также отметил, что не может сказать, какие конкретно банки будут объединены.
Наряду с этим он добавил, что этот процесс нужен для оздоровления банковской системы.
«Но если в банковском секторе произойдут новые объединения, то это будет не вынужденный шаг, а решение акционеров банка», - добавил он.