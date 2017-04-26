Azer Turk Bank поддержит проведение первого в Азербайджане Форума финансов и инвестиций

2017-04-26 18:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей утвержденной в прошлом году Президентом Азербайджана стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг в стране, является повышение знаний и навыков участников финансового рынка. В этой связи, 6 мая в стране пройдет первый Форум финансов и инвестиций.

Форум проводится на добровольной основе со стороны представителей крупных холдингов и компаний, функционирующих в финансовой и инвестиционных сферах.

Azer Turk Bank [75 процентов акций которого принадлежат правительству], активно участвующий в реализации проектов по повышению социальной ответственности, выступит в роли спонсора этого значимого события, впервые проводимого в стране. Целью участия Azer Turk Bank в этом проекте является оказание поддержки финансовому просвещению в стране.

Напомним, что на мероприятии, охватывающем такие актуальные темы, как перспективы развития финансового рынка, стратегии финансирования, налоговая политика, прозрачное ведение отчетностей и другие, в роли спикеров выступят менеджеры влиятельных компаний.