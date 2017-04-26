ООН сообщила о 20 жертвах столкновений в Демократической Республике Конго

2017-04-26 18:40 | www.trend.az | 2

Миссия ООН в Демократической Республике Конго сообщила, что 20 человек погибли в результате столкновений на этнической почве в провинции Касаи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Столкновения между представителями общин лулуа-луба и чове-пенде произошли на прошлой неделе к востоку от центрального города провинции Тшикапы. Все погибшие принадлежат к народности чове-пенде.

В середине марта власти страны сообщили о похищении сотрудников миссии ООН МООНСДРК (MONUSCO) - американца Майкла Шарпа, гражданки Швеции Зайды Каталан и их местного переводчика в провинции Касаи. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позднее подтвердил гибель двух сотрудников миссии всемирной организации в Демократической республике Конго.

Совет Безопасности ООН принял решение сократить количество военнослужащих миротворческой миссии в Демократической республике Конго (ДРК).

Следователи ООН обнаружили в провинции Касаи 40 массовых захоронений.